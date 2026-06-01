На площадках «Московских сезонов» открылись 12 бассейнов под открытым небом

Все бассейны оборудованы системами подогрева и многоступенчатой фильтрацией воды.
На пяти площадках — Сухонской, Коптеве, Перерве, Теплом Стане и Вешняках — функционируют два бассейна: один большой глубиной 1,4 метра и один маленький глубиной 0,6 метра. Вместимость таких комплексов составляет до 108 человек. На остальных семи площадках установлена одна универсальная чаша, рассчитанная на 78 посетителей.
Посещение бассейнов организовано по сеансам. В будние дни первый сеанс длится 1,5 часа и проходит с 9:00 до 10:30, затем следуют три сеанса по три часа: с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. В выходные дни также действуют сеансы продолжительностью 1,5 и 3 часа.
Цена билетов в будние дни составляет 400 рублей для взрослых на утренний сеанс и 800 рублей — на последующие. Для детей и льготных категорий предусмотрены сниженные тарифы. В выходные дни стоимость билетов составляет 750 рублей для взрослых на первый сеанс и 1500 рублей — на последующие, также действуют льготы для детей и отдельных категорий граждан.
Специальные тарифы действуют для детей и льготных категорий. Стоимость льготных билетов начинается от 200 рублей в будние дни и от 350 рублей в выходные. Для детей льготной категории цена посещения составляет от 100 рублей. Льготы распространяются на детей до 12 лет и граждан с правом на льготы при наличии подтверждающих документов.
Входной билет включает доступ к шезлонгам, зонтикам, душевым, санитарным зонам и камерам хранения. На территории многих бассейнов работают бары с прохладительными напитками и закусками.
Для посещения требуется предварительная регистрация на mos.ru. Оплата возможна как на месте, так и через сайт.
Дополнительно гости могут воспользоваться прокатом полотенец (100 рублей, залог — 1000 рублей), приобрести тапочки (50 рублей) и нарукавники (300 рублей).
Бассейны расположены по адресам: ул. Уральская, вл. 16, Бульварная зона 16-го микрорайона Зеленограда (у корп. 1606), ул. Ключевая, вл. 22, пересечение ул. Соколово-Мещерской и ул. Юровской, Коптевский б-р., вл. 18 (парк «Бригантина»), ул. Вешняковская, вл. 16, ул. Теплый Стан, вл. 1Б, ул. Рождественская, вл. 31, Бабушкинский парк (пересечение ул. Сухонской и ул. Молодцова), пр. Серебрякова, вл. 14, стр. 23, Мичуринский пр., Олимпийская дер., вл. 4, ул. Перерва, вл. 52.
В столице начался третий сезон масштабного проекта «Лето в Москве», который продлится до 6 сентября и охватит более 500 городских площадок, преимущественно расположенных за пределами центра. В парках, на бульварах, фестивальных территориях и в общественных пространствах всех округов столицы запланировано множество мероприятий, объединенных главной темой этого года — «Время быть вместе».