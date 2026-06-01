Предпринимателей Хабаровского края пригласили на июньские тренинги

В Хабаровском крае центр «Мой бизнес» подготовил июньскую программу для предпринимателей — от работы с финансами и продажами до соцсетей, бизнес-плана и социальных проектов. Обучение проходит по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
В июне предпринимателям предложат практические занятия, где можно разобрать живые рабочие вопросы, а не слушать абстрактную теорию. Уже 2 июня пройдёт семинар о финансовых показателях бизнеса — участникам объяснят, почему деньги на счетах ещё не означают прибыль, как появляются кассовые разрывы, какие риски несут формулировки по НДС в договорах и почему налоговая видит все чеки. С 1 по 18 июня также пройдёт программа «Бизнес-план за 10 дней», где предприниматели смогут проверить идею, определить клиента, посчитать расходы и собрать полноценный проект.
«Июнь — время ставить амбициозные цели и достигать новых высот. Мы подготовили насыщенную программу: от практических семинаров по финансам и бизнес-игр до тренингов по продажам и мотивации персонала», — отметила директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
9 июня участники разберут продажи и работу с клиентской базой — от первого контакта до повторных покупок. 10 июня в Комсомольске-на-Амуре пройдёт тренинг по мотивации команды, а 11 июня предпринимателей пригласят на бизнес-игру «Игра в прибыль», где за час покажут, чем выручка отличается от реального заработка и какие решения руководителя могут создавать только видимость успеха.
Отдельный блок посвятят социальному предпринимательству. 17 июня пройдёт конференция о том, как продвигать реальные истории социальных проектов, а 23 июня участники научатся проверять идею такого проекта и выяснять, что действительно нужно людям. На занятиях разберут опросы, интервью, наблюдение, обратную связь и перевод собранных идей в конкретные решения.
Для тех, кто развивает продвижение, 19 июня проведут встречу клуба предпринимателей «Бизнес-Экосистема 24» о мультиканальности — как вести соцсети без лишней нагрузки, выбирать нужные площадки и адаптировать один контент под разные каналы. В этот же день в Комсомольске-на-Амуре состоится тренинг «Основы продаж», 24 июня участникам расскажут о технологии вопросов для уверенных продаж, а 26 июня пройдёт мастер-класс «Твой голос — твой бренд» о звучании, интонации и переговорах.
Регистрация на все мероприятия обязательна. Получить подробную консультацию предприниматели могут по телефону 8−800−555−39−09 и на региональном сайте центра «Мой бизнес».