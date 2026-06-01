После ливня с улиц Красноярска откачали почти 5 тысяч кубометров воды

За выходные с дорог Красноярска откачали почти 5 000 м³ воды, сообщили в САТП.
Напомним, сильный дождь начался днем 29 мая и шел почти непрерывно двое суток. С самого начала непогоды дорожная служба перешла в усиленный режим, была задействована вся откачивающая техника и сформированы дополнительные бригады рабочих.
«Участков подтоплений образовалось много. Только от службы 005 поступило 88 заявок, все они отрабатывались в порядке очереди и приоритета. Основная сложность заключалась в том, что осушенные участки заливало снова, и бригадам приходилось возвращаться на одни и те же адреса по несколько раз. Традиционно больше всего воды скапливалось на улице Цементников и в переулке Медицинский», — рассказали в САТП.
Сегодня работы продолжаются — дорожники прочищают ливневую канализацию, приводят в порядок подземные переходы и убирают грунтовые наносы.