От +10 до +20, дождь, гроза и сильный ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 1 июня

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, утром в отдельных районах прольются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, утром местами осядет туман. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы усилятся 15 — 18 м/с, утром в отдельных районах возможны штормовые порывы до 20 — 25 м/с. В ночь на вторник будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза. Ветер северо-западного направления задует со скоростью 7 — 12 м/с, при грозе порывы ускорятся до 15 — 18 м/с.