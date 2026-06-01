Флагманский центр Хабаровского края открылся в Калуге

В Калуге состоялось открытие флагманского центра «Сделано в Хабаровском крае», где представлена продукция местных производителей. Площадка призвана укрепить туристический и инвестиционный потенциал региона и повысить интерес к Дальнему Востоку среди жителей центральной России, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Центр в Калуге — второй в сети флагманских площадок: первый был открыт в Москве летом 2025 года по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Ассортимент сформирован с учётом анализа продаж московского центра и интересов калужан.
Посетители смогут приобрести товары более 80 хабаровских предпринимателей — всего свыше тысячи позиций. В ассортименте: свежая икра и рыба, папоротник, дикоросы, мёд, джемы, варенье, кофе, шоколад, мясные полуфабрикаты, одежда коренных народов Севера, аромадиффузоры, свечи ручной работы, открытки, ювелирные изделия и фанатская атрибутика спортивных клубов.
Помимо торговли, центр займётся социокультурным просвещением: посетители познакомятся с историей и традициями Хабаровского края. Регулярно будут проводиться выставки и дегустации. В первый день работы открылась экспозиция работ художника Ивана Федотова (10 картин).
