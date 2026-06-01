Народные приметы на 2 июня: чего нельзя делать в день Фалалея Огуречника?

День Фалалея Огуречника отлично подходит для работы в саду и огороде. Крестьяне старались завершить к этой дате посадку овощей. Они знали немало обрядов, призванных, как считалось, получить богатый урожай. Так, огурцы они сажали так, чтобы никто не наблюдал за процессом и не сглазил. Первый огурчик запрещалось есть: его следовало закопать в землю — такое правило существовало до Крещения Руси. Таким образом люди в старину благодарили Силы Природы. В более поздние времена между грядками оставляли лапоть, веря, что так огурцы будут вкуснее.