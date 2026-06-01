Народные приметы на 2 июня: чего нельзя делать в день Фалалея Огуречника?

2 июня православные вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия. В народном календаре — Фалалей Огуречник — дата, известная множеством примет и обычаев. Сегодня мы вспомним суеверия и традиции наших предков, чтобы понять: как провести 2 июня, чтобы приманить удачу и не лишиться здоровья, любви и друзей.
Народные приметы на 2 июня: что нельзя делать.
Большинство примет этого дня так или иначе связаны с землей. Работать в поле и огороде разрешалось исключительно в хорошем настроении. Если кто приходил трудиться в дурном расположении духа, считалось, что этим летом у него весь урожай посохнет.
Не разрешалось сквернословить во время посадки овощных культур. Знающие люди говорили, что у любителей крепкого словца огурцы горькие уродятся.
Замужним женщинам в этот день строго-настрого запрещалось на мужей жаловаться. Якобы это станет причиной ухода добытчика из семьи.
Мужчина, в свою очередь, не должен отказывать второй половинке в помощи. Тому, кто ослушается, на Руси пророчили потерю мужской силы.
Если девушка мечтает о замужестве, 2 июня ей не следует есть орехи или грызть семечки. Наши предки верили, что так она лишится своей красоты.
Той, у которой уже имеется жених, в этот день не стоит гладить котов. В противном случае, после свадьбы супруг начнет гулять.
Если кто-либо прольет воду на пол у себя дома, необходимо сразу же ее вытереть. Нельзя оставлять лужу на полу в надежде, что она скоро высохнет. В старину забывшим про это правило обещали много слез.
Запрещается покупать себе обувь — счастья лишиться можно. Также не рекомендуется приобретать полотенца — к расставанию с любимым человеком.
Чтобы не остаться без копейки, 2 июня не надо убивать пауков. Если они активно плетут паутину в этот день, у хозяина дома скоро появится возможность увеличить свой доход.
Стоит отложить посещение парикмахера и любые эксперименты со внешностью. Наши предки считали, что из-за стрижки или мытья головы можно захворать. Ногти стричь также не следует, чтоб жизнь свою не укоротить.
Если верите в приметы, постарайтесь ни с кем не конфликтовать. Тот, с кем вы повздорите, в скором времени станет вашим врагом.
Беременным женщинам в старину запрещали браться за рукоделие. Бытовало мнение, что из-за этого роды будут тяжело проходить.
Также будущим мамам не советовали ногами под лавкой болтать: ребенок может дурачком родиться. Во всяком случае, так говорили наши пращуры.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 2 июня: что можно делать.
День Фалалея Огуречника отлично подходит для работы в саду и огороде. Крестьяне старались завершить к этой дате посадку овощей. Они знали немало обрядов, призванных, как считалось, получить богатый урожай. Так, огурцы они сажали так, чтобы никто не наблюдал за процессом и не сглазил. Первый огурчик запрещалось есть: его следовало закопать в землю — такое правило существовало до Крещения Руси. Таким образом люди в старину благодарили Силы Природы. В более поздние времена между грядками оставляли лапоть, веря, что так огурцы будут вкуснее.
2 июня можно навести дома порядок, завершить ранее начатые дела, повидаться с друзьями.
Особое внимание следует уделить пожилым родственникам. Нужно навестить их по возможности. Не исключено, что именно сейчас им требуется помощь близких.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 2 июня.
Ясный и погожий день Фалалея Огуречника — к теплому лету и щедрому урожаю овощей.
Ветер гонит облака по небу, а дождь так и не пошел? Лето окажется холодным, зерна будет мало.
Кваканье лягушек указывает на потепление и на большое количество огурцов в этом году.
Утренний дождь и радуга после — знак, что грибов будет очень много, только успевай собирать.
Именинники 2 июня.
В этот день именины отмечают Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Нина, Тимофей и Фалалей.