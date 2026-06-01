С красноярских улиц откачали почти 5 тысяч кубометров воды

В муниципальном предприятии САТП сообщили, что с момента начала дождей в Красноярске с улиц откачали почти 5 тысяч кубометров дождевой воды. Откачивающая техника выезжала как инициативно на сложные участки, так и по заявкам горожан. Всего за выходные в диспетчерскую службу городского хозяйства 005 поступило 88 обращений, связанных с подтоплениями. Некоторые участки пришлось осушать по нескольку раз.