С красноярских улиц откачали почти 5 тысяч кубометров воды

Статистикой борьбы с непогодой поделились в муниципальном предприятии САТП.

Источник: Комсомольская правда

Дорожники рассказали об итогах борьбы с последствиями непогоды в Красноярске. Напомним, несколько дней подряд в городе была очень дождливая погода, которая вызвала множество подтоплений во всех районах.

В муниципальном предприятии САТП сообщили, что с момента начала дождей в Красноярске с улиц откачали почти 5 тысяч кубометров дождевой воды. Откачивающая техника выезжала как инициативно на сложные участки, так и по заявкам горожан. Всего за выходные в диспетчерскую службу городского хозяйства 005 поступило 88 обращений, связанных с подтоплениями. Некоторые участки пришлось осушать по нескольку раз.

Самыми проблемными в САТП назвали улицу Цементников и переулок Медицинский. Сейчас большинство подтоплений ликвидировано, дорожники займутся прочисткой ливневок и уборкой грунтовых наносов.