Токаев поздравил с Международным днем защиты детей.

«Поздравляю соотечественников с Международным днем защиты детей! Защита прав и здоровья юных граждан, создание надлежащих условий для их гармоничного развития — общенациональная задача, конституционная обязанность. Опора счастливого детства — это дружные, сплоченные семьи. Поэтому поддержка института семьи стала одной из важнейших норм новой Конституции. Созидательный потенциал подрастающего поколения огромен, о чем наглядно говорят достижения в учебе, спорте, творчестве наших детей», — написал Касым-Жомарт Токаев.