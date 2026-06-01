Эксперты насчитали в Красноярском крае 127,4 тысячи дошколят

По итогам 2025 года численность воспитанников дошкольных организаций в регионе составила 127,4 тысячи человек. Из них 22,7 тысячи детей младше трех лет. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярскстат. На начало 2025—2026 года в организациях общего образования обучалось 367,5 тысячи человек. По данным ведомства, среди направлений дополнительных общеобразовательных программ наиболее популярными являлись социально-гуманитарные программы, их посещало 169,2 тысячи детей. Значительное число обучающихся предпочитали общеразвивающие художественные (167,1 тысячи человек) и физкультурно-спортивные (155,6 тысячи человек) программы. По техническим направлениям занималось 74,8 тысячи детей, естественнонаучным — 72,3 тысячи детей, туристско-краеведческим — 22,7 тысячи детей. По сравнению с 2024 годом наибольшее увеличение числа обучающихся отмечено по естественнонаучным (на 23%) и социально-гуманитарным направлениям (на 10,3%).