5 вредных продуктов для завтрака назвали волгоградцам врачи

Эндокринолог советует избегать жирного на завтрак.

Эндокринолог Виктория Садовская назвала опасные блюда для завтрака. Врач рекомендовала пересмотреть утреннее меню: жирная и жареная пища — фастфуд, колбаса, сдобная выпечка, — ослабляет пищеводный сфинктер и замедляет пищеварение.

Также вредны простые углеводы: конфеты и сладкие хлопья провоцируют скачки сахара в крови, повышая риск диабета, — пишет «Лента.ru».

«На завтрак стоит избегать жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки», — пояснила Садовская.

Эндокринолог советует заменить вредные каши на рис или гречку, особенно при непереносимости глютена.

Ранее сообщалось, как подружиться с гормоном счастья.