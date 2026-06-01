5 вредных продуктов для завтрака назвали волгоградцам врачи

Эндокринолог Виктория Садовская назвала опасные блюда для завтрака. Врач рекомендовала пересмотреть утреннее меню: жирная и жареная пища — фастфуд, колбаса, сдобная выпечка, — ослабляет пищеводный сфинктер и замедляет пищеварение.
Также вредны простые углеводы: конфеты и сладкие хлопья провоцируют скачки сахара в крови, повышая риск диабета, — пишет «Лента.ru».
«На завтрак стоит избегать жирной и жареной пищи, например, фастфуда, колбасы или сдобной выпечки», — пояснила Садовская.
Эндокринолог советует заменить вредные каши на рис или гречку, особенно при непереносимости глютена.
