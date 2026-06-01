Жители Красноярска не смогут развестись 1 июня

1 июня в Красноярском краевом агентстве ЗАГС стартовала необычная акция. С 10:00 до 13:00 в красноярском отделе на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 36 супружеские пары могут бесплатно получить консультацию профессионального психолога. Специалисты помогут обсудить наболевшие вопросы без ссор и найти выход из кризиса в отношениях.
Акция «Скажем НЕТ разводам» проводится в Красноярском крае каждый месяц. В один из дней в ЗАГСе не регистрируют расторжение браков. Акция направлена на сохранение семей.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске проводят выборы депутатов Гвинеи.