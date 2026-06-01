«Умный» светофор устанавливают в Хабаровске

Он появится на пересечении улиц Карла Маркса и Дикопольцева, сообщили в мэрии. Светофор будет оснащен интеллектуальной транспортной системой (ИТС). «Новая система будет собирать данные о дорожной обстановке в часы пик и автоматически регулировать движение. Это позволит значительно повысить безопасность и разгрузить транспортный поток после запуска», — уточнили в администрации города. На его установку потратят 2−3 дня. В связи с этим с 1 июня светофор на данном перекрестке будет отключен.