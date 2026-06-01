Храбрый Лев: Глава МВД наградил школьника за спасение пожертвований на СВО

В канун Международного дня защиты детей министр МВД Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию награждения 17 мальчиков и девочек из разных регионов страны. Среди детей-героев оказался десятилетний Лев Легков из ростовского Донецка — мальчик предотвратил кражу пожертвований для участников СВО.
Инцидент произошел 19 февраля в одном из магазинов Донецка. Ученик 4-го класса гимназии № 12 увидел, как незнакомый ему подросток схватил урну с деньгами и побежал к выходу. Лев Легков догнал вора, который был старше его, и не побоялся вступить в конфликт. В этот момент деньги рассыпались. Отважный ребенок получил ушибы, но все-таки смог собрать большую часть купюр и вернул их в магазин.
«Примечательно, что ни семья мальчика, ни владелец магазина не стали обращаться в полицию. Дело было зарегистрировано только после того, как история облетела социальные сети. В ходе проверки личность злоумышленника была установлена. Им оказался состоящий на профилактическом учете местный подросток 2015 года рождения», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
На церемонии награждения Лев Легков сказал: «Просто хотел помочь, потому что делать добро — это важно». А его мама Екатерина Легкова уверена: все дело в простых человеческих принципах и воспитании. В семье гордятся родными, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и бережно хранят фронтовые письма. На их примере и воспитывают мальчика.
Генерал-полковник Владимир Колокольцев отметил, что в экстремальной ситуации дети-герои не прошли мимо чужой беды и не побоялись дать отпор правонарушителям.
«Не просто помогли полиции, а доказали, что безопасность — это общее дело. И совершенно не важно, сколько человеку лет и в каком регионе он живет. Главное — в сложный момент не остаться в стороне», — сказал он.