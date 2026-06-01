Храбрый Лев: Глава МВД наградил школьника за спасение пожертвований на СВО

Инцидент произошел 19 февраля в одном из магазинов Донецка. Ученик 4-го класса гимназии № 12 увидел, как незнакомый ему подросток схватил урну с деньгами и побежал к выходу. Лев Легков догнал вора, который был старше его, и не побоялся вступить в конфликт. В этот момент деньги рассыпались. Отважный ребенок получил ушибы, но все-таки смог собрать большую часть купюр и вернул их в магазин.