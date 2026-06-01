Ачинский перинатальный центр получил новое оборудование для помощи новорожденным

В Ачинский перинатальный центр поступили семь стационарных вакуумных аспираторов для помощи новорожденным. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Новые аппараты будут использовать в отделениях патологии новорожденных, недоношенных детей, а также анестезиологии и реанимации. Вакуумные аспираторы помогают удалять жидкости и фрагменты тканей при родовспоможении и оказании реанимационной помощи детям.
Аппараты обладают высокой производительностью до 40 литров в минуту. Каждый из них оснащен двумя емкостями объемом 2,5 литра. Оборудование можно легко перемещать, также у него есть педаль и хирургическая насадка.
«Благодаря аспираторам мы улучшим качество медицинской помощи, повысим точность диагностики и безопасность матери и ребенка, а также сможем выхаживать самых тяжелых пациентов», — рассказала Татьяна Власова, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Ачинского центра охраны материнства и детства.
С начала года Центр охраны материнства и детства № 2 в Ачинске уже получил более 20 наименований медицинского оборудования в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».