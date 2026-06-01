DION запустил «Умный поиск» по встречам и протоколам

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг Т1) представила новый функционал — «Умный поиск», который помогает быстро находить нужную информацию в записях видео-встреч и протоколах.
Решение построено на основе RAG-поиска (Retrieval‑Augmented Generation, генерация с дополнительным поиском).
Пользователь задает вопрос в свободной форме, а система находит ответ в доступных ему записях, показывает нужный фрагмент и сразу переводит к нужному моменту обсуждения.
Также в сервисе предусмотрены дополнительные фильтры поиска: по периоду времени, конкретным участникам встречи, выбранным спикерам, и по собственным видео. При этом поиск выполняется только по тем записям, к которым у пользователя есть доступ.
«Сегодня значительная часть рабочих решений фиксируется в видеоформате — на созвонах, презентациях и внутренних обсуждениях. При этом объем такого контента быстро растет: только в апреле 2026 года пользователи DION создали и загрузили 65,4 тыс. видео, почти в два раза больше, чем годом ранее. В таком массиве записей компаниям важно не потерять ключевые договоренности, решения и контекст обсуждений», — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций DION.
Сейчас «Умный поиск» работает в контуре банка ВТБ. В планах команды DION — поэтапно в течение этого года масштабировать новый функционал на всех пользователей.