Летний период обучения стартовал в войсках Восточного военного округа

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) состоялись торжественные митинги по случаю начала летнего периода обучения. Главный митинг в войсках ВВО состоялся в отдельном мотострелковом соединении ВВО, дислоцированном в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе мероприятия, заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Михаил Носулев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся при исполнении воинского долга, а также обратился к личному составу мотострелкового соединения ВВО с напутственными словами, поздравив их с началом нового периода обучения.
Помимо этого, военнослужащих поздравили представители командования соединения ВВО, а также представители православного духовенства и общественных организаций, ВВПОД «Юнармия».
После окончания митинга под аккомпанемент военного оркестра личный состав воинской части прошел торжественным маршем. Далее, по сложившейся традиции, с военнослужащими было проведено занятие по военно-политической подготовке по теме «Россия в современном мире».
В новом периоде обучения военнослужащим соединений и воинских частей округа предстоит принять участие в лагерных сборах и полевых выходах, тактических учениях различного уровня, в практических занятиях по огневой подготовке с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения боевых машин, по вождению военной и специальной техники.
В преддверии нового учебного периода были дооборудованы объекты учебно-материальной базы полигонов ВВО, подготовлены объекты для проведения занятий по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин.
Были обслужены автоматизированные комплекты и мишенные поля различного типа.
Стоит отметить, что основные усилия в боевой подготовке подразделений будут направлены на применение новых подходов к ведению боевых действий, основанных на опыте специальной военной операции.