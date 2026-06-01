Самарцам досрочно перечислят часть пенсий ко Дню России

В связи с предстоящими длинными выходными и празднованием Дня России, Социальный фонд России (СФР) скорректировал график выплат пенсий и ряда детских пособий. Средства за некоторые даты будут перечислены на счета граждан досрочно.
Корректировка затронет пенсионеров, чьи выплаты по графику приходятся на период длинных выходных — с 12 по 14 июня. Для них деньги поступят на банковские карты не позднее 11 июня. Эта мера коснется всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и инвалидности. Обращаться в СФР или подавать заявления не нужно — перевод произойдет автоматически. В почтовых отделениях также организуют досрочную доставку пенсий за праздничный день 12 июня, а выплаты за 13 и 14 июня будут проводиться по обычному графику работы почты.
Стоит отметить, что длинные выходные никак не повлияют на выплату детских пособий — семьи получат их в стандартные сроки. Большинство пособий, таких как единое пособие на детей до 17 лет, банки перечислят 3 июня. Ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет придет 5 июня, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей поступит 8 июня.