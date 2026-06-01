Минтруда сказало, как посчитают пенсию белорусам, работающим на полставки

Как насчитывают страховой стаж белорусам, которые работают на полставки, в эфире телеканала ОНТ прокомментировала начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Беларуси Ольга Смольская.
По ее словам, если, например, работник целый год работал на полставки и заработок у него был 50% от установленной в Беларуси минимальной заработной платы, то в страховой стаж для будущей пенсии ему будет засчитано не 12 месяцев, а только 6 месяцев, принимая во внимание размер полученного им дохода.
«Аналогичные подходы применяются и в отношении самозанятых работников. То есть для того, чтобы у них формировался страховой стаж, необходимо производить уплату обязательных страховых взносов», — подчеркнула специалист.
Ольга Смольская отметила, что количество лет своего страхового стажа белорусы могут узнать в мобильном приложении ФСЗН, там собраны сведения после 1 января 2003 года, то есть с той даты, когда в Беларуси введен индивидуальный персонифицированный учет.
Кроме того, подчеркнула специалист, при начислении пенсии страховой стаж в период после 1 июля 1998 года засчитывается с учетом величины получаемой заработной платы или дохода, из которого производилась уплата обязательных страховых взносов. То есть с этого времени уже важно для формирования страхового стажа, чтобы работник получал зарплату не меньше минимальной по стране, и только в этом случае у него будет сформирован страховой стаж в полном объеме.
«Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины прошлого заработка. Чем длительнее стаж и больше заработная плата, тем выше будет размер пенсии», — отметила Ольга Смольская.
Мы писали, кто выиграет в деньгах при выходе на пенсию в Беларуси в 2026 году: что ждет бюджетников, работников крупных предприятий и мелких фирм, ИП.
А вот информация о пенсионном возрасте в Беларуси, 2026: кто выйдет на пенсию в 58 и 63 года, а кто в 60 и 65 или в 57 и 62 года, и что говорят о его повышении чиновники.
Кроме того, Минэнерго рассказало, как дачникам-пенсионерам получить выгодный субсидированный тариф на электричество, как в городе.