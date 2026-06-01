Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало, как посчитают пенсию белорусам, работающим на полставки

Минтруда сказало, как насчитывают страховой стаж белорусам, которые работают на полставки.

Источник: Комсомольская правда

Как насчитывают страховой стаж белорусам, которые работают на полставки, в эфире телеканала ОНТ прокомментировала начальник управления организации пенсионного обеспечения Минтруда и соцзащиты Беларуси Ольга Смольская.

По ее словам, если, например, работник целый год работал на полставки и заработок у него был 50% от установленной в Беларуси минимальной заработной платы, то в страховой стаж для будущей пенсии ему будет засчитано не 12 месяцев, а только 6 месяцев, принимая во внимание размер полученного им дохода.

«Аналогичные подходы применяются и в отношении самозанятых работников. То есть для того, чтобы у них формировался страховой стаж, необходимо производить уплату обязательных страховых взносов», — подчеркнула специалист.

Ольга Смольская отметила, что количество лет своего страхового стажа белорусы могут узнать в мобильном приложении ФСЗН, там собраны сведения после 1 января 2003 года, то есть с той даты, когда в Беларуси введен индивидуальный персонифицированный учет.

Кроме того, подчеркнула специалист, при начислении пенсии страховой стаж в период после 1 июля 1998 года засчитывается с учетом величины получаемой заработной платы или дохода, из которого производилась уплата обязательных страховых взносов. То есть с этого времени уже важно для формирования страхового стажа, чтобы работник получал зарплату не меньше минимальной по стране, и только в этом случае у него будет сформирован страховой стаж в полном объеме.

«Размер пенсии зависит от продолжительности стажа и величины прошлого заработка. Чем длительнее стаж и больше заработная плата, тем выше будет размер пенсии», — отметила Ольга Смольская.

Мы писали, кто выиграет в деньгах при выходе на пенсию в Беларуси в 2026 году: что ждет бюджетников, работников крупных предприятий и мелких фирм, ИП.

А вот информация о пенсионном возрасте в Беларуси, 2026: кто выйдет на пенсию в 58 и 63 года, а кто в 60 и 65 или в 57 и 62 года, и что говорят о его повышении чиновники.

Кроме того, Минэнерго рассказало, как дачникам-пенсионерам получить выгодный субсидированный тариф на электричество, как в городе.