На подъезде к Зыково начался монтаж труб для пропуска воды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые дорожники приступили к монтажу труб для пропуска воды на маршруте Красноярск — Кузнецово — Зыково.
Помимо монтажа труб, продолжаются другие работы. Так, от съезда с трассы Берёзовка — Маганск, вдоль ближайших СНТ, подрядчик отсыпает земляное полотно для будущей дороги. На другой части техника срезает верхний слой почвы.
Затем начнется отсыпка рабочего слоя из песчано-гравийной смеси. В следующем году подрядчик заасфальтирует дорогу, обустроит автобусные остановки, тротуары, барьерное ограждение и освещение. После этого объект введут в эксплуатацию.
Реконструкцию трассы ведут вблизи села Зыково в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Для удобства жителей отсыпали объездные пути, включая улицу Заводскую, и въезд в садоводства. Ежедневно на объекте работает грейдер, выполняя ремонтное профилирование и облегчая проезд для местных жителей, отмечает пресс-служба краевого минтранса.
Всего по нацпроекту в этом году работа пройдет на 59 объектах региональной дорожной сети. Планируется восстановить 168 км покрытия дорог и ввести в эксплуатацию 10 мостов. Финансирование составит порядка 8,5 млрд рублей.