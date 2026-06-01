Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР нанес ответный удар по базе США, с которой атаковали иранский остров

Иран ударил по американской военной базе в ответ на атаку США.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об ответном ударе по военной базе США, с которой ночью была осуществлена атака на иранский остров Сирик. Заявление элитных частей ВС Ирана приводит иранская гостелерадиокомпания.

«В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», — говорится в заявлении.

Напомним, несколькими часами ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли удары по иранскому радиолокационному оборудованию и пунктам управления беспилотниками.

Примечательно, что еще накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США сейчас очень близки к «весьма хорошей сделке» с Ираном. Если же сделка не состоится, США вновь прибегнут к военной силе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше