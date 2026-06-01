КСИР нанес ответный удар по базе США, с которой атаковали иранский остров

«В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», — говорится в заявлении.
Напомним, несколькими часами ранее Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли удары по иранскому радиолокационному оборудованию и пунктам управления беспилотниками.
Примечательно, что еще накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США сейчас очень близки к «весьма хорошей сделке» с Ираном. Если же сделка не состоится, США вновь прибегнут к военной силе.