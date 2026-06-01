Три рекорда комсомольчанина внесли в реестр книги «Рекорды России»

В Москве 28 мая в реестр книги «Рекорды России» внесли сразу три мировых достижения параатлета Виталия Кочнева, установленные 4 марта 2026 года у берегов Антарктиды в районе острова Стонингтон.
Речь идёт об экстремальном заплыве в ледяной воде без использования гидрокостюма и иных средств терморегуляции. Тогда спортсмен преодолел дистанцию 900 метров и находился в воде 18 минут 25 секунд.
Первый результат зарегистрирован как первый в мире заплыв в ледяной воде у берегов Антарктиды человеком с инвалидностью без средств терморегуляции. Ему присвоен номер КРР № 01559.
Второй рекорд зафиксирован как первое в мире преодоление дистанции 900 метров в аналогичных условиях. Номер регистрации — КРР № 01560.
Третье достижение — первое в мире нахождение в ледяной воде у берегов Антарктиды человеком с инвалидностью без средств терморегуляции в течение 18 минут 25 секунд. Номер записи — КРР № 01561.
Все результаты подтверждены по итогам экспертизы, в которую вошли проверка личности рекордсмена, статуса спортсмена с инвалидностью I группы, места проведения заплыва, дистанции и времени, а также фото-, видео- и документальных материалов.
Виталий Кочнев — комсомольчанин, выступающий в соревнованиях по холодовому плаванию и представляющий Россию на международных стартах. Его антарктический заплыв ранее был признан уникальным достижением в истории параспорта.