Три рекорда комсомольчанина внесли в реестр книги «Рекорды России»

Запись оформили в Москве 28 мая, подтвердив достижения после антарктического заплыва.

В Москве 28 мая в реестр книги «Рекорды России» внесли сразу три мировых достижения параатлета Виталия Кочнева, установленные 4 марта 2026 года у берегов Антарктиды в районе острова Стонингтон.

Речь идёт об экстремальном заплыве в ледяной воде без использования гидрокостюма и иных средств терморегуляции. Тогда спортсмен преодолел дистанцию 900 метров и находился в воде 18 минут 25 секунд.

Первый результат зарегистрирован как первый в мире заплыв в ледяной воде у берегов Антарктиды человеком с инвалидностью без средств терморегуляции. Ему присвоен номер КРР № 01559.

Второй рекорд зафиксирован как первое в мире преодоление дистанции 900 метров в аналогичных условиях. Номер регистрации — КРР № 01560.

Третье достижение — первое в мире нахождение в ледяной воде у берегов Антарктиды человеком с инвалидностью без средств терморегуляции в течение 18 минут 25 секунд. Номер записи — КРР № 01561.

Все результаты подтверждены по итогам экспертизы, в которую вошли проверка личности рекордсмена, статуса спортсмена с инвалидностью I группы, места проведения заплыва, дистанции и времени, а также фото-, видео- и документальных материалов.

Виталий Кочнев — комсомольчанин, выступающий в соревнованиях по холодовому плаванию и представляющий Россию на международных стартах. Его антарктический заплыв ранее был признан уникальным достижением в истории параспорта.

Антарктида — самый южный и самый холодный материк Земли, который отличается уникальным правовым статусом и экстремальными природными условиями. В этом материале разберем, где находится Антарктида, как она устроена, кому формально принадлежит и какое значение имеет для всего мира.
