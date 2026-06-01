Известны подробности о подравшихся водителях автобуса в Омске

Ранее «СуперОмск» сообщал о потасовке двух водителей автобусов, которая произошла на конечной остановке.
Как выяснилось, в конфликт вступили водители с разных ПАТП. Белый автобус (103С) относится к ПП-8, синий (13) — к «Омскоблавтотранс».
Отметим, что зачастую конфликты возникают из-за несоблюдения графика.
Распространена ситуация, когда два маршрута проходят по одной улице и некоторые водители ускоряются, собирая всех пассажиров на своем пути, оставляя второй маршрут ни с чем.
Что послужило причиной указанного выше конфликта, пока неизвестно. Официальной информации о данном происшествии не поступало.