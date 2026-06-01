Красноярская женская команда «Енисеюшка» — чемпион Европы по рафтингу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине на реке Врбас состоялся чемпионат Европы по рафтингу.
В соревнованиях по нескольким дисциплинам приняли участие экипажи из 15 стран. Россию на чемпионате представляли красноярская женская команда «Енисеюшка», два коллектива из Санкт-Петербурга («Балтийский Берег»-1 и 2) и команда ГАГУ из Горно-Алтайска.
В составе красноярской команды выступали Екатерина и Валентина Кожановы, Тамара Чугунова и Инна Зиновьева. Всего спортсменки завоевали шесть золотых и три серебряных медали, отмечает пресс-служба крайспорта.
В спринте «Енисеюшка» стала чемпионом Европы. В составе смешанной команды Mixed 2 первое место заняли Тамара Чугунова и Инна Зиновьева, а в составе Mixed 1 вторыми стали Екатерина и Валентина Кожановы.
В дисциплине RX среди женщин вновь победила «Енисеюшка». В составе смешанных команд Екатерина и Валентина Кожановы стали первыми, а Чугунова и Зиновьева — вторыми. В слаломе красноярские спортсменки повторили свой результа: золото у «Енисеюшки», а в миксе у красноярок также золото и серебро.