Первая неделя лета в Нижнем Новгороде будет пасмурной. По прогнозу сервиса Яндекс Погода, облачность и небольшие дожди будут сопровождать все рабочие дни. Прояснения стоит ожидать только к выходным.
В понедельник, 1 июня, днём будет +16. Ожидается небольшой дождь — по прогнозу, он начнётся в 17 часов и закончится в 22 часа. Ветер северо-западный, 3 м/с.
Во вторник, 2 июня, прогреется до +17, будет пасмурно, но без осадков. Ветер северо-западный, 5 м/с.
Среда, 3 июня, температура воздуха поднимется до +22, но сохранится облачность, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер западный, 3 м/с.
В четверг, 4 июня, с утра прогнозируется дождь. Температура воздуха днём +22. Ветер сменит направление на северо-западное, 2 м/с.
В пятницу, 5 июня, днём до +21, небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3 м/с.
