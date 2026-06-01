В ГД рассказали, как подростки могут работать на каникулах

«Нельзя работать на вредных, опасных производствах. Если речь идет про трудоустройство подростков в возрасте до 16 лет, то обязательно требуется согласие родителей, законных представителей. Ни в коем случае не может быть нанесен вред здоровью или вред учебе — но если речь идет про каникулы, то учебы в это время просто нет», — сказал Нилов. Кроме того, «ни в коем случае нельзя заходить за границы нравственности — не может подросток торговать сигаретами, торговать алкоголем» и так далее. «Есть определенные ограничения, когда нельзя подростка направлять в командировку, привлекать в формате сверхурочной работы. Есть определенные ограничения, если требуются какие-то физические усилия, например, работа с грузами определенными», — перечислил Нилов.