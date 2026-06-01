В ГД рассказали, как подростки могут работать на каникулах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Подростки при соблюдении некоторых условий могут официально трудоустраиваться и зарабатывать, в том числе во время летних каникул. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если соблюдаются все нормы и правила, то в этом случае официально трудиться [несовершеннолетним] можно», — сказал Нилов, отвечая на вопрос о возможности для подростков самостоятельно зарабатывать, в том числе во время летних каникул. Он подчеркнул, что вопросы трудоустройства подростков с 14 до 18 лет «черным по белому» прописаны в Трудовом кодексе РФ, включая имеющиеся ограничения для защиты их прав и здоровья.
«Нельзя работать на вредных, опасных производствах. Если речь идет про трудоустройство подростков в возрасте до 16 лет, то обязательно требуется согласие родителей, законных представителей. Ни в коем случае не может быть нанесен вред здоровью или вред учебе — но если речь идет про каникулы, то учебы в это время просто нет», — сказал Нилов. Кроме того, «ни в коем случае нельзя заходить за границы нравственности — не может подросток торговать сигаретами, торговать алкоголем» и так далее. «Есть определенные ограничения, когда нельзя подростка направлять в командировку, привлекать в формате сверхурочной работы. Есть определенные ограничения, если требуются какие-то физические усилия, например, работа с грузами определенными», — перечислил Нилов.
Он отметил, что «трудиться можно и до 14 лет, но это особый случай, когда требуется еще согласие органов опеки — например, ребенок участвует в каком-либо творческом проекте», и эта работа тоже оплачивается.
«В целом я считаю, что абсолютно правильно и хорошо, когда подростки желают использовать свое свободное время, время летних каникул для того, чтобы попробовать себя, поработать, понять стоимость заработанного рубля», — заметил депутат. Он выразил уверенность, что чем раньше человек начинает трудиться и осознавать, что такое заработанные собственными руками деньги, тем лучше.