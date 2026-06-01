«Вот ты и не удержал!»: Гагарина подколола своего экс-супруга Исхакова в соцсетях

Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков развелись в 2021 году после семи лет брака. Несмотря на это, экс-супруги продолжают поддерживать дружеские отношения. Недавно артистка даже пошутила над бывшем мужем в социальных сетях.
Фотограф опубликовал в своем личном блоге короткое видео, в котором наглядно продемонстрировал, почему не нужно встречаться с худой женщиной — мол, во время непогоды ее может легко унесет ветром.
Гагарина, которая всегда отличалась стройным телосложением, не упустила возможности поддержать юмор Исхакова. Она оставила под постом комментарий: «Вот ты и не удержал! Меня унесло ветром».
На шутку исполнительницы тут же отреагировали поклонники и друзья. Многие подчеркнули, что певица отлично подколола отца своей дочери Мии. Фотограф в долгу не остался. Он ответил, что «скоро ветер переменится».
До этого Гагарина прокомментировала интервью, которые дал ее бывший супруг после их расставания. Данная тема является для артистки крайне болезненной, она старается проживать свои переживания молча.