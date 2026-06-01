В Госдуме призвали ввести налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря.
Предполагается, что такой вычет будет предоставляться при условии, что дети отдыхают в круглосуточных лагерях (сезонных или круглогодичных), а также в палаточных лагерях, которые внесены в региональные реестры организаций детского отдыха.
При этом установленный законодательством предел социального налогового вычета (150 тысяч рублей в течении календарного года) проектом не увеличивается.
Также предусматривается, что указанный вычет налогоплательщики могут получить у своего работодателя.
«Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения.»Справедливая Россия«предлагает вернуть детский кешбек. Кроме этого, государство должно выделить бюджетные средства на оплату проезда в лагеря, и вместе с налоговым вычетом это станет серьезным финансовым подспорьем для семей с детьми» — прокомментировал РИА Новости лидер партии Сергей Миронов.