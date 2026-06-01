Стало известно, кто победил в 25-м сезоне «Битвы экстрасенсов»

31 мая в Москве прошли съемки финального эпизода 25-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов», в которой определился победитель программы.
До финального этапа дошли четыре экстрасенса — Артем Бесов, Анжела Гома, Дженифер Бьянки и Варвара Петрович. Им достался шоу побороться за главный приз и символ победителя шоу — «Синюю руку».
В итоге победа досталась Артему Бесову. Второе место заняла Варвара Петрович, третье — Анжела Гома. На последнем месте оказалась Дженнифер Бьянки, передает Starhit.
Ранее в эфире шоу «Битва экстрасенсов» одна из его участниц Варвара Петрович захотела уйти вместо Семена Лескова, который проиграл сражение Артему Бесову. Она объяснила свое решение тем, что ему победа в проекте нужнее. Мужчина попытался отговорить Петрович, чем довел ее до слез.
