Провал канадцев и взлет норвежцев. Как отсутствие россиян влияет на ЧМ

Сборная Финляндии по хоккею обыграла швейцарцев и в пятый раз стала чемпионом мира. Турнир также ознаменовался очередной громкой неудачей сборной Канады и сенсационным выступлением норвежцев.
Перед финалом больше предпочтений отдавали швейцарцам, которые не потерпели ни одного поражения и уверенно прошли две стадии плей-офф. Швейцарцы играли в третьем финале подряд и в третий раз им не повезло. В 2024 году чехи в финале выиграли у них на домашнем турнире 2:0, а в прошлом году в Стокгольме (турнир проходил в Швеции и Дании) американцы победили их в овертайме (1:0). Не забили швейцарцы и в этом финале. В Цюрихе финны отличились в первом периоде, но гол справедливо не был засчитан из-за игры высоко поднятой клюшкой. В течение игры обе команды перехватывали инициативу, в овертайме они обменялись попаданиями в каркас ворот, пока не забил Конста Хелениус.
В последний раз сборная Финляндии становилась чемпионом мира четыре года назад, выиграв тогда и Олимпиаду. До этого финны побеждали в 1995, 2011 и 2019 годах. По количеству побед на чемпионатах мира финны сравнялись со сборной России, если не учитывать успехи советской команды.
Международный сезон сборная Финляндии может занести себе в актив. На Олимпийских играх в феврале финны быстро отошли после досадного поражения в полуфинале от канадцев, ведя 2:0, разгромив в игре за бронзовые медали словаков (6:1). На чемпионате мира сборная Финляндии мощно сыграла на групповом этапе, уступив только в игре за первое место в группе швейцарцам.
В отличие от американцев, которым не помог двукратный обладатель Кубка Стэнли Мэттью Ткачук из «Флориды», игроки «Пантерз» значительно усилили финнов. Результативно сыграли и Антон Лунделл, и сын главного тренера «молодежки» «Спартака» Александр Барков — младший, из-за тяжелой травмы пропустивший весь сезон Национальной хоккейной лиги. С 11 очками Барков оказался в топ-10 бомбардиров, в обойме лучших ассистентов и по игре на вбрасывании на турнире, как подобает одному из лучших двусторонних центрфорвардов в мире. Его попадание в символическую сборную чемпионата мира не вызывает вопросов.
Канадцам становится скучно без России.
Главной сенсацией турнира стала сборная Норвегии, которая впервые завоевала бронзовые награды на соревнованиях такого уровня. Скандинавы не боялись играть с фаворитами в атакующий хоккей, учитывая, что в Швейцарию они привезли одну из самых молодых команд на турнире. На групповом этапе норвежцы обыграли чехов и шведов, а также не проиграли в основное время канадцам и заняли второе место.
В ¼ финала сборная Норвегии обыграла латвийцев с лучшим снайпером турнира в составе Рудольфом Балцерсом. В полуфинале против набравших ход хозяев турнира шансов на положительный результат было немного. Зато победу над канадцами в матче за бронзу стоит назвать заслуженной. Норвежцы вели 2:0, и только умение вытаскивать себя из трудных ситуаций позволило канадцам перевести встречу в овертайм — Роберт Томас забросил две шайбы в течение минуты с небольшим в концовке третьего периода. В овертайме же норвежцы реализовали единственный бросок в створ.
Сборная Канады четвертый год подряд осталась без наград. Учитывая, что за это время чемпионами мира становились американцы, а призерами — команды Латвии, Германии и Норвегии, можно допустить, что и «Кленовым листьям» становится малоинтересно играть на турнире в отсутствие россиян. Без сборной России, возвращение которой в очередной раз отложили, остается ждать повторения подобных сенсаций.
Швейцарцев может утешать тот факт, что выход в финал, ровно как и неудачи чемпионов мира 2025 года американцев и канадцев, позволит им с 5 335 баллами возглавить рейтинг Международной федерации хоккея (IIHF), который будет обновлен после чемпионата мира. Россия продолжит оставаться командой с наибольшим количеством очков среди всех команд. Однако из-за отстранения IIHF не учитывает россиян, как и белорусов, в рейтинге. На второе место опустятся американцы, которые будут делить его с канадцами, четвертое место займут финны.
Самым ценным игроком и лучшим защитником чемпионата мира был признан игрок сборной Швейцарии Роман Йоси. Лучшим вратарем назвали Хенрика Хаукеланда (Норвегия), нападающим — Маклина Селебрини (Канада). Помимо Йоси и Селебрини, в символическую сборную турнира также вошли вратарь Леонардо Дженони (Швейцария), защитник Хенри Йокихарью (Финляндия), нападающие Свен Андригетто (Швейцария) и Барков (Финляндия).
Следующий чемпионат мира пройдет в немецких Маннгейме и Дюссельдорфе с 14 по 30 мая.
Рустам Шарафутдинов.