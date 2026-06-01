В Красноярском крае еще два ветерана СВО стали управленцами

Еще два выпускника кадровой программы «Сибирский характер» получили новые назначения в управленческой команде Красноярского края, сообщил губернатор Михаил Котюков.
Так, участник специальной военной операции Дмитрий Корольков назначен заместителем руководителя администрации Центрального района Красноярска. Мужчина имеет два высших образования, является полковником юстиции, много лет служил в различных подразделениях регионального Следственного комитета.
А Николай Топоев, награжденный медалью «За отвагу», возглавил Малиновское территориальное подразделение администрации Ачинского округа. Его профессиональная деятельность всегда была связана с экономической сферой.
Напомним, программа «Сибирский характер» стартовала в Красноярском крае 23 февраля 2025 года. Ее участники прошли обучение по годовому курсу «Государственное и муниципальное управление» президентской академии, который включает четыре модуля и защиту квалификационной работы. Всего за время реализации программы 20 ветеранов СВО получили назначения на ответственные посты в муниципалитетах региона.