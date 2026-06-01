В Красноярском крае еще два ветерана СВО стали управленцами

Напомним, программа «Сибирский характер» стартовала в Красноярском крае 23 февраля 2025 года. Ее участники прошли обучение по годовому курсу «Государственное и муниципальное управление» президентской академии, который включает четыре модуля и защиту квалификационной работы. Всего за время реализации программы 20 ветеранов СВО получили назначения на ответственные посты в муниципалитетах региона.