Евросоюз остается заложником собственной идеологии и не способен выстраивать конструктивный диалог с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.
«ЕС просто не способен вести переговоры и остается заложником собственной идеологии», — сказал парламентарий в интервью «Известиям».
Политик считает, что Россия в текущих условиях имеет преимущество в конфликте и может в перспективе продиктовать значительную часть своих условий Киеву.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена выступать инициатором диалога с ЕС, однако в случае поступления сигналов из Брюсселя готова к разговору.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.