«Заложник собственной идеологии»: в Люксембурге назвали причины отсутствия переговоров ЕС и России

Картхайзер: ЕС не может начать диалог с Россий из-за требований Украины.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз остается заложником собственной идеологии и не способен выстраивать конструктивный диалог с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер.

«ЕС просто не способен вести переговоры и остается заложником собственной идеологии», — сказал парламентарий в интервью «Известиям».

Картхайзер отметил, что в случае начала переговоров Брюссель может выдвинуть требования, которые заведомо нереализуемы, включая возврат Крыма, вступление Украины в НАТО и ЕС, а также изъятие российских суверенных активов.

Политик считает, что Россия в текущих условиях имеет преимущество в конфликте и может в перспективе продиктовать значительную часть своих условий Киеву.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена выступать инициатором диалога с ЕС, однако в случае поступления сигналов из Брюсселя готова к разговору.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

