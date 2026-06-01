Силы ПВО за ночь сбили 72 украинских БПЛА

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 31 мая до 7.00 мск 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше