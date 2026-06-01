В Центральном районе начали обустраивать 11 новых площадок сбора ТКО

Как отмечает пресс-служба мэрии, практически по всем адресам уже установили бетонное основание, металлическое ограждение и крышу. Участки выбирали с учетом обращений жителей или вблизи проблемных мест, где ранее возникали несанкционированные свалки. Планируется, что работы по большей части адресов завершат в начале июня. Вывоз мусора со всех площадок будут проводить ежедневно, уборку — трижды в неделю.