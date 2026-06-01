В Центральном районе начали обустраивать 11 новых площадок сбора ТКО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 муниципальных площадок, каждая на пять баков с отсеком под раздельный сбор мусора и крупногабаритные отходы, появятся в этом году в частном секторе Покровки.
Подрядчик для их обустройства определен и уже приступил к работам.
Как отмечает пресс-служба мэрии, практически по всем адресам уже установили бетонное основание, металлическое ограждение и крышу. Участки выбирали с учетом обращений жителей или вблизи проблемных мест, где ранее возникали несанкционированные свалки. Планируется, что работы по большей части адресов завершат в начале июня. Вывоз мусора со всех площадок будут проводить ежедневно, уборку — трижды в неделю.
Адреса новых муниципальных контейнерных площадок:
ул. 3-я Дальневосточная, 2а;
ул. Березина, 154;
ул. Загородная, 53;
ул. Красикова, 20;
ул. Красноградская, 4;
ул. Красноградская, 19;
ул. Полярная, 139;
ул. Фурманова, 93−95;
ул. Юрия Гагарина, 77;
ул. Юрия Гагарина, 90;
ул. Юрия Гагарина, 109.