Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Центральном районе начали обустраивать 11 новых площадок сбора ТКО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 муниципальных площадок, каждая на пять баков с отсеком под раздельный сбор мусора и крупногабаритные отходы, появятся в этом году в частном секторе Покровки.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 муниципальных площадок, каждая на пять баков с отсеком под раздельный сбор мусора и крупногабаритные отходы, появятся в этом году в частном секторе Покровки.

Подрядчик для их обустройства определен и уже приступил к работам.

Как отмечает пресс-служба мэрии, практически по всем адресам уже установили бетонное основание, металлическое ограждение и крышу. Участки выбирали с учетом обращений жителей или вблизи проблемных мест, где ранее возникали несанкционированные свалки. Планируется, что работы по большей части адресов завершат в начале июня. Вывоз мусора со всех площадок будут проводить ежедневно, уборку — трижды в неделю.

​Адреса новых муниципальных контейнерных площадок:

ул. 3-я Дальневосточная, 2а;

ул. Березина, 154;

ул. Загородная, 53;

ул. Красикова, 20;

ул. Красноградская, 4;

ул. Красноградская, 19;

ул. Полярная, 139;

ул. Фурманова, 93−95;

ул. Юрия Гагарина, 77;

ул. Юрия Гагарина, 90;

ул. Юрия Гагарина, 109.