Красноярцев в июне ждут длинные выходные

В июне жителей Красноярского края, как и всей страны, ожидают трехдневные выходные и короткая рабочая неделя. В 2026 году День России выпадает на пятницу.
Поэтому нас ждут три выходных подряд — с 12 по 14 июня. Четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем.
Следующие длинные выходные ожидаются осенью: по случаю Дня народного единства отдыхать будем только один день — 4 ноября.
День России считается одним из самых молодых государственных праздников в нашей стране. Он берет начало с 1990 года, когда I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию государственного суверенитета.