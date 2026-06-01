ИИ может напрямую влиять на мозг человека

Специалисты из Великобритании и Соединённых Штатов пришли к выводу, что даже четверть часа работы с искусственным интеллектом способно оказать отрицательное воздействие на умственные способности человека. Такую информацию опубликовало издание «Комсомольская правда».
В рамках эксперимента добровольцы выполняли типовые задания, аналогичные тем, что встречаются на вступительных испытаниях, а также писали сочинения. Одной половине участников было поручено справляться с заданиями без посторонней помощи, в то время как другая половина применяла чат-ботов, работающих на базе искусственного интеллекта.
Спустя определённый промежуток времени второй группе запретили обращаться к нейросетям. В результате продуктивность этих людей заметно упала: они стали ошибаться или пропускать задачи вдвое чаще по сравнению с теми, кто с самого начала не прибегал к помощи ИИ.
На основе полученных данных исследователи сделали заключение, что применение искусственного интеллекта способно негативно отражаться на эффективности труда и снижать мотивацию.
