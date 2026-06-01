Хабаровчанин потерял 40 тысяч после знакомства с любительницей театра

В Хабаровске 23-летний инженер-программист одного из вузов стал жертвой мошенников после знакомства в социальной сети, сообщает hab.aif.ru.
Молодой человек познакомился в интернете с девушкой, которая предложила вместе сходить в театр. Для бронирования и оплаты билетов новая знакомая отправила ему ссылку на специальный сайт.
Хабаровчанин перешёл по ссылке, ввёл необходимые данные и оплатил билеты. Спустя некоторое время ему написала якобы служба поддержки ресурса и сообщила, что платёж не прошёл. Мужчину попросили повторить операцию.
Следуя инструкциям, он несколько раз вводил данные банковской карты и переводил деньги. В результате с его счёта было похищено около 40 тысяч рублей.
Как выяснилось позже, аккаунт девушки оказался поддельным, а сайт не имел никакого отношения к продаже театральных билетов.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы, — прокомментировал Артём Поляков, врио начальника УМВД России по г. Хабаровску.
Полиция напоминает: при знакомстве в интернете не стоит переходить по ссылкам от малознакомых людей и вводить данные банковских карт на непроверенных сайтах. Перед оплатой рекомендуется убедиться в подлинности ресурса и проверить адрес страницы.