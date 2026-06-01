Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 1 июня

Отключения света в Ростове на 1 июня затронут десятки домов и сотни жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Спросили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−43 и 18−44;
— улица Просвещения, 12−15;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— улица Согласия, 1−19 и 2−14;
— переулок Доломановский, 11А;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Богданова, 20−54 и 21−71;
— улица Городовикова, 2−24, 35;
— улица 33-я линия, 77−141;
— проспект 40 лет Победы, 63/12, 63/13, 63/15, 63/16.
