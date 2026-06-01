Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 1 июня

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 1 июня затронут десятки домов и сотни жителей, которые останутся без электричества. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Спросили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−43 и 18−44;

— улица Просвещения, 12−15;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— улица Согласия, 1−19 и 2−14;

— переулок Доломановский, 11А;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Богданова, 20−54 и 21−71;

— улица Городовикова, 2−24, 35;

— улица 33-я линия, 77−141;

— проспект 40 лет Победы, 63/12, 63/13, 63/15, 63/16.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.