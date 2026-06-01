В Хабаровском крае служба занятости помогла найти работу ветеранам СВО и людям с инвалидностью

Более 100 участников СВО и жителей Хабаровского края с инвалидностью трудоустроены при содействии службы занятости с начала года. Центры занятости региона трансформировались в кадровые центры «Работа России» в рамках нацпроекта «Кадры», сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С начала года в центры обратились 79 участников специальной военной операции, 32 из них уже получили работу. За тот же период удалось трудоустроить 72 жителя края с инвалидностью.
В качестве примера успешной работы центра — история 33 летнего ветерана боевых действий Вячеслава Нагаева из Хабаровска. Имея инвалидность первой группы, мужчина обратился в кадровый центр «Работа России», где ему подобрали подходящую вакансию. Сейчас он работает инструктором по спортивному метанию ножа в АНО «Солнечный дом» и проводит занятия для разных возрастных групп, включая реабилитационные программы.
Комплекс мер поддержки включает индивидуальный подбор вакансий, организацию встреч с работодателями, профессиональную ориентацию, участие в ярмарках вакансий, возможности для обучения и дополнительного образования. Дополнительно предоставляются психологическое консультирование, помощь в социальной адаптации, консультационная и финансовая поддержка для открытия собственного дела, а также правовая помощь.
