Около 80 тысяч жителей посетили фестиваль «Счастливый Хабаровск»

Краевая столица отметила свое 168-летие фестивалем «Счастливый Хабаровск». На перекрытом участке — от улицы Дзержинского до Комсомольской площади — жители города смогли посмотреть выставку автомобилей, выступления творческих коллективов, поучаствовать в мастер-классах и других активностях. Кроме жителей и гостей города, в мероприятии приняли участие делегации из дружественных стран. Поздравил жителей города и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. «Очень радует, что на праздничной площадке невероятно много семей с маленькими детьми. Такие торжества объединяют нас, напоминая, что Хабаровск — наш общий уютный дом. В этот праздничный день мы направляем самые теплые слова поддержки нашим ребятам — участникам специальной военной операции, а также их близким. Желаю каждому дому мира, добра и нашей общей, уверенной победы!» — сказал Сергей Кравчук. В этом году фестиваль удалось расширить — открыли 130 локаций, на 30 участников больше, чем в 2025 году. Упор сделали на семейный формат и спортивные активности. В завершение дня перед посетителями фестиваля выступили местные музыкальные коллективы.