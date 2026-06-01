По Тургеневскому мосту в Краснодаре полностью открыли движение

В Краснодаре и Тахтамукайском районе 1 июня полностью открыли движение по Тургеневскому мосту после завершения основного этапа капитального ремонта. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов. По его словам, запуск движения по всем четырем полосам стал важным событием для двух муниципалитетов и двух регионов — Краснодарского края и Адыгеи.