По Тургеневскому мосту в Краснодаре полностью открыли движение

Реконструкция объекта проводилась в рамках краевой программы «25/35», реализуемой по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Тургеневский мост, введенный в эксплуатацию в 1985 году, является одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Краснодар и Адыгею.
За год работ подрядчики заменили балки пролетных строений, обновили верхний слой покрытия, установили новые ограждения и парапеты. Также были полностью реконструированы тротуары и лестничные сходы для пешеходов. Длина самого моста составляет 550 м, а общая протяженность участка ремонта с подъездными путями — около 1 км.
Как отметил господин Наумов, оставшиеся работы, включая благоустройство прилегающей территории, планируется завершить к началу августа. По его словам, модернизация сооружения позволит повысить комфорт и безопасность передвижения жителей и гостей Краснодарского края и Республики Адыгея.