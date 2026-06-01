Он не придумал велосипед, он сделал его популярным: в Калининграде во время тренировки умер Геннадий Михайлов

В Калининграде на 58-м году жизни скоропостижно скончался директор городской спортивной школы № 8 по велоспорту Геннадий Михайлов. Сердце одного из популяризаторов велосипедного движения в нашем регионе перестало биться во время тренировки 31 мая, сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.
«Статный красавец, обладатель ослепительной улыбки и обворожительного голоса, отменного здоровья и выдающейся выносливости, поразительного жизнелюбия и нескончаемого позитива. Его ещё называли ВелоГена, годами восхищяясь и вдохновляясь неповторимой энергетикой и неподражаемой харизмой», — говорится в некрологе.
Геннадий Михайлов был инициатором многих спортивных праздников, в том числе «Дня колеса», который теперь впервые пройдёт без него 7 июня. Усилиями директора спортшколы на стадионе «Красная Звезда» была создана трасса для тренировок и соревнований по маунтинбайку и кросс-кантри.
О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.