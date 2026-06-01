В Омской области с 1 по 5 июня отключат телевидение

Профилактические работы пройдут с 1 по 5 июня в трёх районах региона.

Источник: Mail.ru

В Омской области с 1 по 5 июня возможны перебои в работе эфирного телевидения. Ограничения затронут отдельные населённые пункты Полтавского, Тарского и Большеуковского районов. Информация опубликована в графике Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Первыми с отключениями могут столкнуться жители Полтавки. 1 июня там на срок до 30 минут будет недоступен первый мультиплекс цифрового телевидения — каналы с 1-й по 10-ю кнопки. Работы запланированы в промежутке с 11:00 до 15:00.

Со 2 по 4 июня профилактика пройдёт в Тарском районе. В отдельных населённых пунктах будут отключать оба мультиплекса цифровых телеканалов. Работы планируют проводить в дневное время — с 11:00 до 17:00.

Завершатся отключения 5 июня в селе Чебаклы Большеуковского района. Там первый мультиплекс будет недоступен около часа. Отключение возможно в интервале с 11:00 до 13:00.

Причиной временных перебоев называют плановое обслуживание сети телевещания. В РТРС уточняют, что часть работ требует приостановки трансляции. При этом график может измениться, если погодные условия помешают проведению профилактики.