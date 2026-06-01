Иркутские спортсменки завоевали две медали на международных соревнованиях по прыжкам на батуте

За медали турнира боролись более 360 участников из шести стран — из Азербайджана, КНР, Республики Беларусь, Казахстана, Армении и России. Среди юниорок 15−16 лет в прыжках на двойном минитрампе первое место заняла Дарья Хованская, второй стала Полина Васильева. Спортсменки тренируются под руководством Алексея Попова и Ларисы Марковой, уточняет пресс-служба областного минспорта.