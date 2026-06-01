Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутские спортсменки завоевали две медали на международных соревнованиях по прыжкам на батуте

Иркутская область, НИА-Байкал — Воспитанницы иркутской спортивной школы «Дворец спорта “Юность” завоевали золотую и серебряную медали на международных соревнованиях по прыжкам на батуте “Кубок Добровольского” в Санкт-Петербурге.

Источник: НИА Байкал

За медали турнира боролись более 360 участников из шести стран — из Азербайджана, КНР, Республики Беларусь, Казахстана, Армении и России. Среди юниорок 15−16 лет в прыжках на двойном минитрампе первое место заняла Дарья Хованская, второй стала Полина Васильева. Спортсменки тренируются под руководством Алексея Попова и Ларисы Марковой, уточняет пресс-служба областного минспорта.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше