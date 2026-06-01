Виктор Сухоруков прокомментировал фразу из фильма «Брат 2» о русских людях в Прибалтике

Культовый актер Виктор Сухоруков вечером 31 мая пообщался с прессой в портретном зале Вахтанговского театра. В общей сложности журналисты «не отпускали» Сухорукова около полутора часов. В завершении его попросили прокомментировать фразу таксиста из фильма «Брат 2» о русских людях в Прибалтике. Виктор Иванович оценил проблему соотечественников в Латвии, Литве и Эстонии, назвав прибалтийцев предателями, которые раньше жили в одной с нами стране и не ценят этого. Остальное — в видео корреспондента «МК».