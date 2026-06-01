В Красноярском крае за минувшие выходные задержали 98 нетрезвых водителей

В Красноярском крае за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 98 нетрезвых водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, среди нарушителей оказалось 11 рецидивистов. Теперь им грозит уголовная ответственность.
Кроме того, за два дня полицейские поймали 16 автомобилистов без прав, которые сели за руль пьяными.
В ведомстве напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.
Сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия»: 263−10−19.