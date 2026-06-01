Сибиряки предпочитают пломбир

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сибирском федеральном округе основным видом мороженого остается пломбир — он занимает более половины всего объема производства.
По данным исследования Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка., предприятия СФО в 2025 году произвели 91,5 тыс. тонн мороженого, что составляет около 17,7% от общероссийского объема. В первом квартале 2026 года выпуск составил 18,1 тыс. тонн.
Лидером по-прежнему остается пломбир: в 2025 году его произвели 45,9 тыс. тонн, а в начале 2026 года — 9,4 тыс. тонн, что превышает половину всего объема производства в округе. На втором месте — сливочное мороженое, на третьем — молочное.
Эксперты отмечают снижение доли продукции с заменителями молочного жира. Если в 2024 году она составляла 17,8% от общего объема, то в 2025 году снизилась до 15,2%, а в первом квартале 2026 года — до 8,2%.
Также в СФО выпускают кисломолочное мороженое, мягкие виды десертов, а также торты и пирожные на основе мороженого.