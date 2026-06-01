В Лесосибирске у мужчины нашли конопляную нарколабораторию в хозпостройке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске полицейские задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, мужчина приобрел семена конопли, грунт и удобрения, после чего оборудовал в своей хозпостройке помещение для выращивания наркосодержащих растений.

Во время осмотра полицейские обнаружили и изъяли 22 куста конопли общей массой более 1 кг, а также более 181 г марихуаны.

Задержанный пояснил, что выращивал растения для собственного употребления и без цели сбыта.

В отношении ранее не судимого лесосибирца возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также о незаконном культивировании наркосодержащих растений.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в краевом МВД.