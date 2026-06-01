В Красноярском крае начался ремонт дороги до села Зыково

На дороге Красноярск — Кузнецово — Зыково краевые дорожники начали монтировать трубы для пропуска воды. Об этом сообщили в министерстве транспорта Красноярского края.
Помимо монтажа труб, на объекте продолжаются земляные работы. От съезда с трассы Березовка, Маганск вдоль ближайших садоводческих товариществ подрядчик отсыпает земляное полотно для будущей дороги. На другом участке техника снимает верхний слой почвы.
Следующим этапом станет отсыпка рабочего слоя из смеси песка и гравия. В 2027 году подрядчик должен заасфальтировать дорогу, обустроить автобусные остановки, тротуары, барьерное ограждение и освещение. После этого объект введут в эксплуатацию. Для удобства жителей уже отсыпали объездные пути, включая улицу Заводскую, а также въезд в садоводства. На объекте ежедневно работает грейдер, который выравнивает проезд для местных жителей.
Дорога Красноярск, Кузнецово, Зыково востребована у дачников. Она связывает Красноярск с селом Зыково, проходит через деревни Кузнецово, Лукино и многочисленные садоводческие товарищества. Также трасса важна для местных жителей, которые пользуются ей, чтобы добираться до магазинов, школ и больниц.