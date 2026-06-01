В Россииякобы запретили пользоваться телефоном на заправках

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации опровергла сведения о якобы вступающем в силу с первого июня ограничении на применение сотовых телефонов на территории автозаправочных станций.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации опровергла сведения о якобы вступающем в силу с первого июня ограничении на применение сотовых телефонов на территории автозаправочных станций. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на официальных представителей ведомства.

До этого в средствах массовой информации появились утверждения о том, что МЧС совместно с компаниями-операторами топливного рынка намерены ужесточить противопожарные регламенты работы АЗС. В частности, упоминался возможный полный запрет на разговоры по мобильному устройству рядом с топливораздаточными колонками, мотивированный потенциальной опасностью образования электрической искры.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что подобная информация не является достоверной. Действующая система нормативных актов не содержит прямого и однозначного запрета на эксплуатацию средств мобильной связи в границах заправочных станций. Кроме того, в настоящее время МЧС РФ не занимается проработкой каких-либо изменений, которые были бы направлены на внедрение подобного ограничения. Данные разъяснения были даны в ответ на соответствующий информационный запрос.

