В Россииякобы запретили пользоваться телефоном на заправках

В пресс-службе министерства подчеркнули, что подобная информация не является достоверной. Действующая система нормативных актов не содержит прямого и однозначного запрета на эксплуатацию средств мобильной связи в границах заправочных станций. Кроме того, в настоящее время МЧС РФ не занимается проработкой каких-либо изменений, которые были бы направлены на внедрение подобного ограничения. Данные разъяснения были даны в ответ на соответствующий информационный запрос.