Над Ростовской областью сбили 20 БПЛА в ночь на 1 июня

В ночь на понедельник, 1 июня, над Ростовской областью средства противовоздушной обороны сбили два десятка беспилотников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Воздушной атаке подверглись Каменск-Шахтинский и Волгодонск. Также дроны уничтожили над восьмью районами области: в Каменском, Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Морозовском, Шолоховском и Милютинском.
— В настоящее времени беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — сказано в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.